Asti, si fa male nel bosco: 80enne ritrovato da polizia

Un uomo di 80 anni si era allontanato da casa per una passeggiata lungo il Borbore, ma a sera non è rientrato a casa e il figlio ha dato l'allarme al 112. Familiari e agenti si sono diretti nel bosco dove l'uomo si recava spesso in cerca di legna e, guidati dai guaiti del cane che era sempre con l'anziano, lo hanno ritrovato a terra, impossibilitato a muoversi per la rottura di una gamba, procurata nel tentativo di tagliare legna. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Asti.