Torino, clochard trovato morto nel dehors di un bar

Un clochard è stato trovato morto questa mattina nel dehors di un bar del centro di Torino. A dare l'allarme e' stato il proprietario del locale. Sul posto è intervenuta la polizia, che lo ha identificato: si tratta di un 59enne di origini marocchine.

La vittima

Lavorava come fioraio al mercato di San Secondo e, dopo aver perso il lavoro, ha vissuto in auto e, quando anche questa gli è stata portata via, è finito in strada. Il decesso è avvenuto per cause naturali. Sono giorni di polemica, a Torino, per la gestione dei clochard dopo l'allontanamento dal centro di alcuni di loro.

Arcivescovo di Torino: "Dobbiamo fare ancora di più"

"Mi dispiace molto, è un fatto che ci stimola a fare ancora di più". Così l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia. "Abbiamo in programma due incontri per cercare di dare una risposta appropriata al problema. Uno con il prefetto e la sindaca anche per vedere quale possa essere l'impegno del ministero per fornire un budget adeguato, l'altro, giovedì, con 18 associazioni che si occupano di sostenere e ascoltare chi ha un rapporto diretto con chi vive per strada. Spesso si fa un discorso teorico, senza avere mai visti in faccia queste persone", ha detto l'arcivescovo che ha ribadito la "massima disponibilità della Chiesa a mettere a disposizione strutture anche per 2-3 persone perché non bisogna pensare solo a dormitori di massa".