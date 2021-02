Un uomo è deceduto e una donne è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Crevacuore, nel Biellese. Le auto su cui viaggiavano, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate in via Garibaldi. Inutili i tentativi del 118 di rianimare l'uomo, un quarantenne, che è morto sul posto. La donna è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Biella.