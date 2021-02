Torino, svastiche e insulti a un evento online per il Capodanno cinese

Il blitz virtuale, a sfondo razzista e sessista, è avvenuto ieri in occasione dell'inaugurazione della mostra “Felice Anno del Bue! Il racconto del Capodanno cinese sotto i portici di via Po”

Un blitz virtuale, a sfondo razzista e sessista, ai danni della comunità cinese di Torino è stato compiuto ieri in occasione dell'inaugurazione online della mostra “Felice Anno del Bue! Il racconto del Capodanno cinese sotto i portici di via Po”, che è stata oggetto di Zoom bombing da parte di una decina di persone, con svastiche, insulti, immagini pornografiche. "Siamo stati costretti a cancellare l'evento – ha spiegato l'Istituto Confucio dell'Università di Torino - Siamo molto dispiaciuti per l'accaduto e ringraziamo tutti coloro che si erano connessi. L'episodio è già stato segnalato alle autorità competenti".

L'assessore Giusta: “Siamo vicini alla comunità cinese”

"Siamo vicini alla comunità cinese - sottolinea l'assessore ai Diritti della Città di Torino, Marco Giusta, presente all'evento - che è stata a fianco della Città e della Regione con tantissimi aiuti e donazioni economiche e di materiale sanitario durante l'anno passato. Quello a cui abbiamo assistito, che segue gli attacchi ad Anpi e Arcigay, non è solo intollerabile, ma esecrabile nelle forme in cui si è espresso. Qualunque forma di goliardia non può comprendere espressioni di incitamento al nazismo, al fascismo, con insulti razzisti e sessisti soprattutto nei confronti delle donne. Tali comportamenti non sono in alcun modo tollerabili, e nascondersi dietro uno schermo non rende più intelligenti, solo più vigliacchi e miseri".