Covid, treno fermo a causa di passeggero senza mascherina: denunciato

Un 37enne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio dopo che, ubriaco sul treno regionale Torino-Bardonecchia, si è rifiutato di indossare la mascherina costringendo il personale di bordo a fermare il treno nella stazione di Avigliana (Torino). Qui sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato l'uomo, di origini marocchine, per aver provocato un ritardo di 45 minuti al convoglio. Il 37enne è stato anche sanzionato per non aver rispettato l'obbligo di indossare la mascherina.