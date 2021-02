Asti, abusi sulla figlia minorenne: indagato 60enne

Un 60enne di Asti è indagato per aver compiuto ripetuti abusi sulla figlia minorenne. Oggi in tribunale si è svolto l'interrogatorio di garanzia e l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip ha confermato la misura cautelare coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi e comunicare con tutti i familiari. La denuncia è partita dalla stessa vittima. In una chat con il Telefono Azzurro ha dichiarato di subire ripetuti e sempre più gravi abusi sessuali da parte del padre da quando aveva sei anni. I fatti sono stati comunicati anche all'Autorità Giudiziaria minorile.