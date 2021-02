Chivasso, incidente sull’autostrada A4: grave una donna

Trasportata al Cto di Torino, è stata sottoposta a un intervento per la subamputazione del braccio sinistro. La prognosi è riservata. Ferite in modo non grave altre tre persone

Incidente ieri pomeriggio tra gli svincoli di Chivasso centro e Chivasso ovest dell'autostrada A4 Torino-Milano. Una Fiat Panda, per cause ancora da chiarire, ha improvvisamente sbandato e ha terminato la propria corsa adagiata su un fianco. Sul sedile posteriore era seduta una donna, che è stata trasportata al Cto di Torino in gravi condizioni. Intubata, è stata sottoposta a un intervento per la subamputazione del braccio sinistro e ora è ricoverata in prognosi riservata. Ha riportato anche serie lesioni alla mano destra. Sulla vettura c'erano altre tre persone, tutte ricoverate in condizioni non gravi.