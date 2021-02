Torino, furti col trucco delle "monetine a terra": 4 arresti

La tecnica utilizzata consisteva nel distrarre gli automobilisti con la scusa delle monetine per far sparire la borsa o il cellulare dal sedile del passeggero

Hanno messo a segno diversi colpi, a Torino, con il trucco delle "monetine a terra". Tre uomini e una donna di origini peruviane, tra i 20 e i 32 anni, sono stati arrestati dalla polizia per furto con destrezza in concorso.

La tecnica utilizzata

La tecnica utilizzata consisteva nel distrarre gli automobilisti con la scusa delle monetine per far sparire la borsa o il cellulare dal sedile del passeggero. A casa di due degli arrestati sono state trovate numerose borse, smartphone, pc portatili, orologi, gioielli e duemila euro in contanti.