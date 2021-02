Torino, non paga corsa e tassista lo lascia in questura: denunciato

La polizia ha così denunciato l'uomo per insolvenza fraudolenta in concorso con altre due persone, rimaste ignote, che era scese prima della fine della corsa

Si è fatto scorrazzare in taxi per Torino ma, al momento di pagare, ha detto di essere senza soldi. "Chiama pure la polizia, tanto non possono farmi niente", ha detto il passeggero al tassista che non si è dato per vinto e ha guidato fino in Questura.

La denuncia

La polizia ha così denunciato l'uomo per insolvenza fraudolenta in concorso con altre due persone, rimaste ignote, che era scese prima della fine della corsa.