Torino, rapinano passante del cellulare: due arresti

A Torino due uomini, di origine marocchina e con precedenti alle spalle e irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati dai carabinieri per rapina. In via Nizza, i due hanno aggredito alle spalle un passante e, dopo averlo bloccato, gli hanno sfilato dalla tasca del giubbotto il telefonino. Poi i rapinatori si sono dati alla fuga nelle vie adiacenti, ma sono stati bloccati dai militari.