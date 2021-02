Zona gialla, musei aperti a Torino: le mostre da non perdere

Riaprono dopo circa tre mesi i musei in Piemonte, rientrato nella zona gialla. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI) Per l'occasione il Museo Egizio di Torino sarà a ingresso gratuito per tutta la settimana, mentre alla Reggia di Venaria i giardini saranno visitabili a una cifra simbolica.

Per quanto riguarda i Musei Reali, saranno aperti da martedì 2 febbraio a venerdì 5 febbraio Palazzo Reale e Armeria; dalla seconda settimana, da lunedì 8 febbraio, sarà aperto il percorso completo, con la Galleria Sabauda e il Museo di Antichità. Lunedì 8 febbraio riaprono anche le mostre allestite nel percorso del museo: 'Sulle tracce di Raffaello nelle collezioni sabaude', prorogata fino all'11 aprile e 'Beyond walls - Oltre i muri' (prorogata fino all'11 aprile).

Pronti ad accogliere i visitatori, dal martedì al venerdì, anche i complessi museali di Villa della Regina, del Castello di Agliè, del Castello di Racconigi e del Forte di Gavi.

Cirio: "Nostra terra è cultura"

I musei "sono i luoghi che custodiscono la ricchezza del nostro Piemonte. E abbiamo la fortuna di avere solo l'imbarazzo della scelta", osserva il presidente della Regione Alberto Cirio. "Ma sono tante le mostre e i musei piemontesi che finalmente potremo tornare ad ammirare in ogni angolo di questa nostra terra che è cultura, storia ed immensa bellezza".

"Riapertura dei musei vuole essere messaggio positivo"

"Nell'incertezza dell'eccezionale scenario in cui stiamo vivendo, il ruolo dei musei si ritrova al centro di una riflessione - osserva la Direzione regionale Musei Piemonte in una nota - che, oltre a definire e consolidare nuove forme di interazione con il pubblico, implica un ripensamento delle funzioni svolte e una maggiore consapevolezza rispetto alle valenze sociali della propria mission. In questa prospettiva la riapertura dei percorsi museali vuole essere, dunque, un segno di ripresa, un messaggio positivo che risponde anche all'interesse e all'entusiasmo mai venuti meno da parte del pubblico, come ha dimostrato l'affluenza di visitatori che si è registrata nei nostri musei tra l'estate e l'autunno".