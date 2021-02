Torino, insulta clienti al mercato mostrando parti intime: arrestato

La polizia municipale ha arrestato per resistenza, minacce e atti osceni in luogo pubblico un uomo di 47 anni che, ubriaco e senza mascherina, sabato pomeriggio ha insultato i clienti del mercato di Porta Palazzo a Torino, mostrando loro anche le parti intime. Fermato dagli agenti intervenuti sul posto, il soggetto si è rifiutato di dare le generalità e li ha minacciati, finendo così nel carcere Lorusso e Cutugno per essere processato per direttissima.