Covid Piemonte: 514 casi su oltre 11mila tamponi

Nel primo giorno del ritorno del Piemonte in zona gialla, sono in aumento i dati dei ricoveri diffusi dall'Unità di crisi regionale: i pazienti in terapia intensiva sono 7 in più rispetto a ieri (totale 153), negli altri reparti l'incremento è di 29 (totale 2.151). I nuovi casi di persone positive sono 514, con un rapporto del 4,7% rispetto agli 11050 tamponi processati (7029 antigenici). La quota degli asintomatici è pari al 42,6%. Undici i decessi (1 relativo a oggi) Le persone in isolamento domiciliare sono 9.943, i guariti 551 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).