Crolla stalla in provincia di Torino, intrappolate 120 mucche

Una stalla è crollata nella notte a Piossasco, nel Torinese. La struttura è collassata, per cause che sono in corso di accertamento, intrappolando all'interno circa 120 mucche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno operando con cinque squadre, due autogrù, il nucleo ricerca sotto le macerie e il nucleo Nbcr. Al momento non risultano coinvolte persone.