Istituita giornata memoria il 4 maggio per ricordare il Grande Torino

Il 4 maggio sarà la giornata della memoria della strage di Superga, incidente aereo avvenuto nel 1949 in cui morirono 31 persone tra cui l'intera squadra del Grande Torino. Lo ha deciso la Regione Piemonte con un disegno di legge approvato oggi in giunta.

Assessore Ricca: "Ricordo è impresso indelebilmente nel cuore di ogni sportivo"

"Sono orgoglioso di questo Disegno di Legge che fa entrare nella storia della nostra istituzione il ricordo di una squadra che ha dato lustro al Piemonte in tutto il mondo - afferma l'assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca -. C'era bisogno che la Regione Piemonte mettesse per iscritto che il 4 maggio è la giornata dedicata alle leggende granata? Forse no, perché il ricordo di quella storia è impresso indelebilmente nel cuore di ogni sportivo ma, contemporanea, la Regione non poteva nemmeno esimersi da compiere un ennesimo tributo al Grande Torino e battersi perché il suo ricordo diventasse una occasione ufficiale".