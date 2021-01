Truffe agli anziani, operazione “Cara Nonna”: arresti nel Novarese

I raggiri venivano realizzati simulando incidenti inesistenti o fingendosi familiari in pericolo di vita a causa del Covid-19. Il gruppo criminale si è reso responsabile di oltre 50 truffe nelle province di Novara, Vercelli, Como e in territorio elvetico

Un'associazione a delinquere, a carattere transnazionale, che commetteva truffe aggravate nei confronti di persone anziane e vulnerabili è stata smantella durante l'operazione della polizia, nome in codice 'Cara Nonna' (Droga Babciu in polacco), scattata questa mattina e che ha portato ad eseguire arresti e perquisizioni, a Novara e in provincia.

Le truffe agli anziani

Le indagini della Squadra Mobile hanno portato ad accertare che il gruppo criminale, con sede logistica in Polonia e centrale operativa a Novara, si è reso responsabile di oltre 50 truffe nelle province di Novara, Vercelli, Como e in territorio elvetico. I raggiri venivano realizzati con il noto metodo del 'Caro Nipote', simulando incidenti inesistenti o familiari in pericolo di vita per infezione da Covid-19.