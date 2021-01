Nel 2016 ideò il rapimento di un'ereditiera francese: condannato

Il tribunale di Nizza ha condannato a 18 anni un uomo di 67 anni Giuseppe Serena, per il rapimento di Jacqueline Veyrac, l'ereditiera francese tenuta per alcuni giorni in ostaggio nell'autunno del 2016. La vicenda tenne col fiato sospeso la Costa Azzurra, dove la donna, oggi ottantenne, è presidente del cda del Grand Hotel di Cannes.

Condannati anche altri sette imputati

Serena, che aveva gestito senza successo un ristorante della donna, è stato ritenuto l'ideatore del rapimento, per il quale i giudici francesi hanno condannato altri sette imputati fino a 15 anni. Cinque le assoluzioni.