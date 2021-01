Torino, si finge magazziniere per rubare in supermercato: arrestato

Fermato un 47enne, che è stato anche denunciato per il possesso ingiustificato di un paio di forbici. Si è intrufolato nell'area dedicata allo scarico merci per portare via alcune scatole di tonno, ma è stato notato da un dipendente della struttura

Si è finto magazziniere per intrufolarsi in un supermercato di corso Bramante, a Torino, e rubare alcune scatole di tonno. Un italiano di 47 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dalla polizia per rapina e denunciato per il possesso ingiustificato di un paio di forbici. Nei panni del finito magazziniere, l'uomo si è intrufolato nell'area dedicata allo scarico merci, ha prelevato un imballaggio contenente venti confezioni di tonno da un bancale e, dopo essersi liberato dell'involucro, ha fatto passare le singole confezioni sotto il cancello carraio. Il piano era quello di lasciarle sul marciapiede per poi recuperarle una volta uscito. Notato da un dipendente e accompagnato all'uscita, ha minacciato di accoltellare un addetto alla vigilanza se non lo avesse lasciato andare. Individuato dalla polizia in via Madama Cristina, ha buttato le confezioni di tonno, ma è stato fermato dalle volanti.