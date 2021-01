Covid: in Piemonte 821 nuovi positivi su 20.654 tamponi effettuati

Invariato, rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 163, mentre negli altri reparti si registra un calo di 27 unità

In Piemonte sono 821 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore, all'esito di 20.654 tamponi (12981 antigenici). Lo comunica l'Unità di crisi regionale. Il rapporto positivi/tamponi è del 4%, la quota di asintomatici 44.2%. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 163, mentre negli altri reparti c'è stato un calo di 27 pazienti, con totale che scende a 2.280. I decessi sono 51, di cui 2 relativi oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 9941, i guariti +1103. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)