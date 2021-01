Grugliasco, aggredisce addetto vigilanza dopo furto: un arresto

Durante i controlli su territorio torinese, i carabinieri hanno arrestato due persone per tentata rapina ed evasione. A Grugliasco i carabinieri della Compagnia di Rivoli hanno fermato uno straniero che aveva tentato di rapinare due giubbotti da un centro commerciale. L'uomo per fuggire ha aggredito un addetto alla vigilanza, ma è stato bloccato dall'intervento dei militari dell'Arma.

L’arresto a Nichelino

A Nichelino è stata arrestata una pregiudicata che stava scontando, agli arresti domiciliari, una pena definitiva per spaccio. La donna è stata sorpresa dai carabinieri all'interno dei giardini pubblici, subito dopo che aveva acquistato una dose di crack che nascondeva in tasca. È stata pertanto riportata presso la propria casa, agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicata per direttissima.