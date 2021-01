Fuga di gas, quattro donne intossicate nel Canavese

Si tratta di quattro ospiti di un appartamento in uso ad una comunità che aiuta le vittime di abusi, situata ad Oglianico

Quattro donne, ospiti di un appartamento in uso ad una comunità di sostegno alle vittime di abusi, sono rimaste intossicate da una fuga di monossido di carbonio. E' successo ad Oglianico, nel Canavese, nel pomeriggio di ieri quando una delle quattro, la più grave, è stata soccorsa e portata al Giovanni Bosco di Torino. Intorno alle 21.30 l'allarme è scattato per altre tre ospiti. Nessuna è in pericolo di vita. Carabinieri e vigili del fuoco stanno accertando l'origine della perdita, forse provocata da un problema dovuto allo scarico della caldaia.