Covid Piemonte: 619 casi su oltre 12mila tamponi

Sono 619 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 54 dopo test antigenico). Il numero è pari al 5,1% dei 12.023 tamponi eseguiti, di cui 5285 antigenici. Dei 619 nuovi casi, gli asintomatici sono 228 (36,8%). Il totale delle positività dall'inizio dell'epidemia diventa quindi 221.705. I decessi comunicati dall'Unità di crisi sono nove, di cui uno avvenuto oggi. Il totale è di 8.583. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva è invariato rispetto a ieri (156) (come ieri) mentre cresce di otto unità quello dei ricoverati in altri reparti (per un totale di 2345. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.828.