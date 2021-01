Covid: in Piemonte 931 nuovi positivi su quasi 24mila tamponi

Sono 931 le persone risultate positive in Piemonte al Covid-19, pari al 3,9% dei 23.769 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 364 (39,1%). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che segnala anche 26 decessi, uno dei quali avvenuto nella giornata di oggi, e 806 nuovi guariti. Stabili i ricoveri: 156 in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri), 2.337 negli altri reparti (-5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.945. Dall'inizio della pandemia, quindi, in Piemonte sono stati registrati 221.086 positivi, 8.574 decessi e 199.074 guariti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)