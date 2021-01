Covid Torino, focolaio all'ospedale San Giovanni Bosco

Un focolaio di Covid è scoppiato all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dove nei giorni scorsi sono state registrate positività tra i pazienti e gli operatori sanitari. Sono 24 i pazienti del reparto di Medicina del sesto piano contagiati dal virus, subito trasferiti al Covid Hospital Martini. Nell'ultima settimana alcuni casi sono stati registrati anche in Cardiologia e Ortopedia, ma dalle indagini svolte - informa l'Asl di Torino - non è emersa una connessione.

Immediata l'attivazione del protocollo di sanificazione dell'ospedale, con misure più stringenti per il reparto di Medicina che prevedono di ricoverare non oltre due pazienti per stanza, per almeno 15 giorni.