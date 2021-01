Covid, in Piemonte 606 nuovi casi su quasi 19mila tamponi

In calo il numero dei pazienti ricoverati: in terapia intensiva sono 165 (- 3 rispetto a ieri), negli altri reparti 2.466 (- 34 rispetto a ieri)

Sono 606 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte. Lo si apprende dal bollettino dell'Unità di crisi regionale. I tamponi processati sono complessivamente 18.868 (di cui 12.125 antigenici), il rapporto positivi/tamponi è del 3.2% e la quota di asintomatici al 47.2%. Le vittime sono 43 di cui 3 relative a oggi, in totale da inizio pandemia 8.496. In calo il numero di pazienti ricoverati: in terapia intensiva sono 165 (- 3 rispetto a ieri), negli altri reparti 2.466 (- 34 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.257, i guariti +1096, gli attualmente positivi 13.888. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)