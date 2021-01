Torino, ruba borsa su auto con a bordo passeggero: arrestato

A bordo c'era una minorenne. Le urla della giovane hanno attirato l'attenzione della mamma che si trovava poco distante per una commissione

I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato 66enne per furto aggravato. L'uomo si è introdotto all'interno di un'auto parcheggiata in via Italia, a San Mauro Torinese, rubando una borsa, nonostante sul mezzo ci fosse una ragazzina minorenne.

L'allarme

Le urla della giovane hanno attirato l'attenzione della mamma che si trovava poco distante per una commissione. A quel punto il ladro è scappato ma è stato notato da diversi passanti che hanno dato l'allarme e fornito indicazioni ai carabinieri per bloccarlo. Il 66enne è stato trovato in possesso di un paio di forbici.