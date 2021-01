Covid, Cirio: "Oggi accordo inoculazione vaccino con i medici di base"

Il governatore della Regione Piemonte: “Abbiamo 3.200 sentinelle della nostra salute con cui dobbiamo costruire una rete di sempre maggiore. I medici di medicina territoriale somministreranno il vaccino Astra-Zeneca, che non presenta problemi di conservazione, non appena disponibile"

"Oggi definiremo l'accordo per l'inoculazione del vaccino anti-Covid attraverso i medici di medicina generale: saremo la prima Regione d'Italia a chiudere un accordo di questo tipo. Siamo sabaudi e vogliamo essere pronti". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, all'inaugurazione di un nuovo hot spot per tamponi rapidi a Torino. "Abbiamo 3.200 sentinelle della nostra salute con cui dobbiamo costruire una rete di sempre maggiore collaborazione. I medici di medicina territoriale collaboreranno alla campagna somministrando il vaccino Astra-Zeneca, che non presenta problemi di conservazione, non appena disponibile". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).

Cirio: "Ritardo Pfizer non ferma campagna vaccinale"

"Il ritardo nelle consegne di Pfizer non ci ha fermati e non incide in alcun modo sulla nostra campagna vaccinale contro il Covid". Lo ha rimarcato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, all'inaugurazione del nuovo hot spot per i tamponi rapidi a Mirafiori

“Vaccineremo gli over 80 con Moderna”

"In Piemonte - ha sottolineato Cirio - sono state usate oltre il 90% delle dosi, perché siamo riusciti a compensare la mancata consegna attraverso un riequilibrio fra le Aziende sanitarie. La nostra campagna quindi va avanti: il 30 gennaio sarà al via la vaccinazione rivolta agli ultra 80enni. Vaccineremo gli over 80 usando il vaccino di Moderna, che deve essere conservato a -20 gradi, per cui avremmo la collaborazione dei medici di base per la prenotazione, ma faremo la somministrazione all'interno delle nostre strutture non ospedaliere, nelle Asl. Con i medici stiamo invece lavorando per quando sarà aperta la vaccinazione con il vaccino Astra-Zeneca, che non avrà particolari problemi di conservazione e potrà essere gestito come un normale vaccino anti-influenzale".

Incontro in serata con le farmacie

Cirio ha aggiunto: “Non voglio dimenticare le farmacie, con le quali avremo un incontro in serata. Rivestiranno un ruolo importante per la somministrazione di questo vaccino. Il Covid ci ha insegnato l'importanza del lavoro di squadra, e il fatto che le professioni di tutti sono importanti. Seguendo questo insegnamento credo che potremo presto rivedere la luce e ripartire".