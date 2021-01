Covid, in Piemonte registrati 435 nuovi casi su 10.817 tamponi

Il rapporto tra test eseguiti positivi è del 4%, i ricoverati in terapia intensiva sono 166, quelli negli altri reparti sono 2.470 e le persone in isolamento domiciliare 12.136

Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Piemonte riporta oggi 435 contagi a fronte dell'esito di 10.817 tamponi, di cui 6.783 antigenici, il rapporto tra test eseguiti positivi è del 4%. I decessi sono 19 mentre i guariti sono 627. I ricoverati in terapia intensiva sono 166, due in più rispetto a ieri, mentre quelli negli altri reparti Covid sono 2.470, dieci in più rispetto al giorno precedente, e le persone in isolamento domiciliare sono 12.136.