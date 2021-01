Escursionisti dispersi in alta Ossola, recuperati da Vigili del Fuoco

Soccorsi tre escursionisti in Valle Divedro, in alta Ossola. E' successo ieri sera: i tre avevano smarrito il sentiero durante un'uscita con le ciaspole sulla montagna a ridosso di Varzo, comune al confine con la Svizzera. Trovatisi in difficoltà hanno lanciato l'allarme: un elicottero dei Vigili del fuoco del reparto volo di Malpensa li ha individuati e i tre sono stati recuperati.