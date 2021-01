Covid, in Piemonte 495 nuovi casi su 8.643 tamponi

Il rapporto tra test e positivi è pari al 5,7%. I ricoverati in terapia intensiva sono 164, due in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti ospedalieri sono 2.460

A fronte di 8.643 tamponi eseguiti, di cui 3.771 antigenici, sono 495 i nuovi casi di coronavirus rilevati oggi in Piemonte, con una percentuale tra test e positivi al 5,7%. L'Unità di crisi regionale comunica 19 decessi, di cui due nella giornata di oggi, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 8.400. I ricoverati in terapia intensiva sono 164, due in più rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti ospedalieri sono 2.460 (-4). I soggetti in isolamento domiciliare sono 12.359, mentre i nuovi guariti sono 590. Gli attualmente positivi in regione sono 14.983. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)