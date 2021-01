Torino, evade dai domiciliari due volte in sette giorni: arrestato

È evaso dagli arresti domiciliari due volte in sette giorni un 19enne fermato dalla polizia a Torino. Il giovane avrebbe dovuto restare nella sua abitazione a Cuneo. La prima evasione gli era costata una denuncia. Dopo la seconda è stato arrestato. A Torino, alla vista degli agenti in servizio a Parco Sempione, si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato in un cortile.