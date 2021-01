Arrestato subito dopo scarcerazione, "vendo droga per pagare avvocato"

L'uomo era stato arrestato martedì scorso, 12 gennaio, perché nascondeva in casa, in via Medici, diverse dosi di cocaina e crack. Giovedì è stato rimesso in libertà

Sorpreso dai 'Falchi' della polizia di Stato mentre, a Torino, spacciava a poche ore dalla sua scarcerazione, un pusher si è giustificato dicendo: "Sto vendendo qualche dose solo per pagare il mio avvocato".

L'uomo, di origini gabonesi, era stato arrestato martedì scorso, 12 gennaio, perché nascondeva in casa, in un alloggio in via Medici, diverse dosi di cocaina e crack. Giovedì è stato rimesso in libertà ma ieri, 24 ore dopo la sua scarcerazione, è stato sorpreso nuovamente a spacciare. Una volta portato in Questura, si è giustificato con gli agenti dicendo che stava vendendo qualche dose solo pagare il legale che l'aveva difeso il giorno prima in Tribunale.