Torino, minaccia vicino di casa con pistola scacciacani: denunciato

A Torino, un 42enne residente in un palazzo del quartiere Cenisi ha minacciato il vicino di casa con una pistola scacciacani priva del tappo rosso, facendola così sembrare un’arma vera. Poi ha anche esploso un colpo verso l’uomo che stava rientrando a casa, con il quale aveva da tempo pessimi rapporti. È stato denunciato dalla polizia per minacce aggravate. Nonostante abbia negato tutto, gli agenti nelle sue tasche hanno trovato una cartuccia danneggiata. Il 42enne aveva già precedenti per minacce e porto abusivo di armi ed oggetti atti a offendere.