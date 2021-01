Torino, nascondeva cocaina nel portamonete: arrestato pusher

A Torino i carabinieri hanno arrestato due uomini trovati in possesso di 120 grammi di cocaina. Il primo pusher è stato intercettato in corso Traiano mentre cercava clienti. Alla vista dei militari, ha gettato a terra un portamonete in gomma con all'interno 30 dosi di stupefacente. Durante la perquisizione nel suo alloggio, il secondo pusher è stato trovato con altre 90 dosi di cocaina e 900 euro in contanti, provento dell'attività illecita.