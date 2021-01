Covid Piemonte: 889 casi su oltre 16mila tamponi

Invariato il numero dei ricoverati in terapia intensiva in Piemonte: restano 172, lo stesso numero di ieri, mentre sono 30 in meno i pazienti negli altri reparti Covid. Il bollettino dell'Unità di crisi regionale riporta anche 21 decessi (3 relativi a oggi) e 887 nuovi guariti. I nuovi casi di contagio sono 889, dopo l'esito di 16.408 tamponi, di cui 9279 antigenici, Il rapporto positivi/tamponi è del 5,4%, la quota degli asintomatici 44%. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.994, gli "attualmente positivi" in Piemonte sono in totale 14.741 (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO).