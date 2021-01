Covid, in Piemonte 939 nuovi casi su 18.152 tamponi

In terapia intensiva i pazienti sono in totale 171 (meno 6 rispetto a ieri), negli altri reparti 2653 (meno 52). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.946

Sono 939 i nuovi casi di positivi al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI) in Piemonte, dopo l'esito di 18152 tamponi (10711 antigenici). Il rapporto è del 5.2%. Risale il numero dei decessi, 42 (3 relativi a oggi), in calo i ricoverati. In terapia intensiva sono in totale 171 (meno 6 rispetto a ieri), negli altri reparti 2653 (meno 52). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.946, i guariti 2694.