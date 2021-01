Covid Piemonte: 634 nuovi casi su quasi 8mila tamponi

Il rapporto tra positivi e test effettuati nella regione è pari all’8,2 per cento. I decessi registrati sono 19

Sono 634 i nuovi contagi Covid comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte, dopo l'esito di 7.707 tamponi (dei quali 3.103 antigenici). Il rapporto positivi/tamponi è dell'8.2%, con il 40.8% di asintomatici. Stabili i dati dei ricoverati: in terapia intensiva sono 177 (+1 rispetto a ieri), negli altri reparti 2.705 (+2). I decessi 19, di cui 1 registrato oggi, Le persone in isolamento domiciliare sono 13.685, i nuovi guariti 1032, il totale degli "attualmente positivi" in Piemonte è 16.567 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).