Morto escursionista 38enne in Val Chisone, disposta l'autopsia

È stato trovato senza vita a Pragelato, non lontano dal torrente Chisone, il corpo del 38enne Samuel Passet Gros. Grande appassionato di montagna, venerdì era partito per una camminata e non aveva fatto rientro. A far scattare le ricerche dei carabinieri è stata la denuncia dei familiari. I militari dell'Arma indagano ora sulle cause del decesso, che potrebbe essere stato causato dal freddo. Nella zona di notte il termometro in questi giorni scende fino a venti gradi sotto lo zero. Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno riempiendo la pagina Facebook di Passet Gros, noto in Val Chisone per la sua passione per la montagna. Per chiarire le cause del decesso è stata disposta l’autopsia.