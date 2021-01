Novara, guasto ai pozzi dell'acquedotto: a secco diversi quartieri

A quanto si apprende la causa potrebbe essere un black out elettrico. I tecnici di Acqua Novara e Vco, la società partecipata dal Comune che si occupa della gestione del ciclo dell'acqua, sono al lavoro per ripristinare il servizio

Dopo il caso dell'acqua non potabile in quattro asili nido, avvenuto ieri, a Novara oggi un guasto ai pozzi ha lasciato senz'acqua una vasta area della città. A quanto si apprende la causa potrebbe essere un black out elettrico. I tecnici di Acqua Novara e Vco, la società partecipata dal Comune che si occupa della gestione del ciclo dell'acqua, sono al lavoro per ripristinare il servizio nei quartieri coinvolti.