Torino, evade dai domiciliari per lamentarsi del fratello: arrestato

Un nigeriano di 28 anni si è presentato negli uffici della Questura di Torino per lamentarsi della convivenza col fratello e spiegare che non aveva più intenzione di continuare a stare agli arresti domiciliari sotto lo stesso tetto. Il giovane, che sta scontando una condanna emessa dal tribunale di Venezia, è stato così arrestato per evasione.