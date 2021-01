Nasconde 5mila euro nelle scarpe, arrestato spacciatore a Torino

Alla vista degli agenti, il pusher ha gettato via un fazzoletto con dieci frammenti di crack, che stava per consegnare a un cliente

Un uomo è stato arrestato per spaccio a Torino dalla polizia in corso Palermo. Alla vista degli agenti, il pusher ha gettato via un fazzoletto con dieci frammenti di crack, che stava per consegnare a un cliente. Gli agenti hanno poi scoperto che l'uomo di origini senegalesi nascondeva 5mila euro nelle suole delle scarpe. E' anche accusato di falsa attestazione delle proprie generalità dato che ha dichiarato di essere minorenne, fatto poi smentito dagli accertamenti sui suoi precedenti e da quelli sanitari.