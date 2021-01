Torino, polizia sventa furto in scuola: due arresti

La polizia ha sventato, nella notte a Torino, un furto alla scuola media 'Vivaldi e Murialdo' di via Casteldelfino. Una pattuglia ha notato un uomo, il 'palo', gesticolare per avvisare i complici, un uomo e una donna, che si trovavano all'interno dell'istituto dopo avere forzato una finestra. La donna, 39 anni, è stata arrestata in via Breglio, mentre l'uomo, un 35enne di origini romene, è stato bloccato in via Saorgio. Il terzo complice è invece riuscito a far perdere le proprie tracce.

La vicenda

Gli arrestati avevano addosso le monetine prelevate dalla macchinetta delle bevande della scuola. Il 35enne era destinatario di un allontanamento dal territorio nazionale emesso alla fine dello scorso dicembre