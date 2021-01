Torino, danneggiano pronto soccorso ospedale: denunciate due persone

Un 46enne e una 44enne, con numerosi precedenti alle spalle, sono stati denunciati dalla polizia a Torino per violenza e minaccia, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. I due hanno prima minacciato gli infermieri, poi hanno aggredito un addetto alla vigilanza e infine hanno danneggiato le sedie e i computer del pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria (dove gli agenti sono intervenuti).

La vicenda

La coppia ha iniziato a dare in escandescenze mentre si trovava in attesa nel triage. Quando il vigilante ha invitato l'uomo, che stava urlando contro gli infermieri, a calmarsi, la donna gli si è avventata contro colpendolo con una serie di pugni alla schiena, e provocandogli una distorsione al polso giudicata guaribile in una decina di giorni. Il compagno invece ha staccato tutti i fili che collegano i pc dell'accettazione. La coppia aveva a carico un avviso orale emesso dal questore di Torino e nei confronti della donna pendeva anche un obbligo di presentazione alla firma.