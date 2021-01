Covid, in Piemonte 869 nuovi casi su 16.296 tamponi processati

In Piemonte oggi si registrano 869 nuovi contagi di Covid-19 a fronte di 16.296 tamponi processati, il rapporto tra test effettuati e positivi è pari al 5,3%, mentre gli asintomatici sono 383, pari al 44.1%. Questi i dati resi noti dall'Unità di crisi regionale, che registra anche 27 decessi e 1.021 guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 176, ovvero 8 in meno rispetto a ieri, mentre negli altri reparti sono 2.757, tre in meno rispetto al giorno precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.477, dall'inizio dell'emergenza sanitaria il Piemonte ha registrato 208.452 positivi, 8.133 decessi e 180.909 guariti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI)