Torino, coltellate nella notte: grave 18enne

È finita a coltellate la lite, scoppiata nella notte a Torino per motivo ancora da accertare, tra tre cittadini stranieri. A farne le spese un giovane marocchino di 18 anni, soccorso in corso Regina Margherita dopo che era stato colpito da diversi fendenti al collo, all'ascella e all'addome. Il giovane si trova ora ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco in gravi condizioni. I carabinieri hanno fermato uno degli aggressori, mentre il secondo è in fase di identificazione.