Covid Piemonte: 1.040 casi su quasi 9mila tamponi

Il rapporto tra positivi e test effettuati è pari al 12,2 per cento. Calano i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti

Sono 1.040 oggi i casi di contagio al Covid registrati nel bollettino quotidiano dell'Unità di crisi della Regione Piemonte. Sono 8.947 i tamponi processati: il rapporto con i positivi è del 12,2%. In calo i ricoverati: - 8 rispetto a ieri in terapia intensiva (totale dei pazienti 184), - 13 negli altri reparti (2760). Le vittime sono 18 (3 relative a oggi). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.645 Il totale degli "attualmente positivi" scende sotto quota 20mila: nel report dell'Unità di crisi oggi sono 19.589, dopo la guarigione di altri 1.782 pazienti.