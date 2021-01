Vercelli, abusa della figlia minorenne: arrestato 37enne

Ha abusato per anni della figlia minorenne, comperando il suo silenzio con piccoli regali. Un uomo di origini ivoriane, 37 anni, è stato arrestato a Vercelli dalla polizia al termine di un'articolata indagine iniziata nel gennaio 2018. La ragazzina abitava in un alloggio di edilizia popolare con padre, fratello pregiudicato, zio e una 40enne nigeriana che si prostituiva nella stessa abitazione. A raccogliere la richiesta di aiuto della minore, una donna appartenente alla comunità ivoriana locale, che si è rivolta alla questura vercellese.

L'arresto

Gli agenti, che hanno trasferito la ragazzina in una comunità protetta, hanno fermato mentre si recava negli uffici comunali di Vercelli, dopo essere rientrato a dicembre dalla Francia. Sull'uomo pendeva un mandato di arresto europeo, e anche una condanna a sei anni e sei mesi inflitta dal tribunale di Vercelli per violenza sessuale. Ora l'ivoriano, che ha anche precedenti per falso, si trova in carcere.