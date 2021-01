Covid, in Piemonte 1.208 nuovi casi su 17.690 tamponi effettuati

Il rapporto tra test effettuati e positivi è del 6,8%. Sono invece 192 i pazienti in terapia intensiva, mentre quelli ricoverati in altri reparti sono 2.773. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.384

In Piemonte oggi si registrano 1.208 nuovi contagi a fronte di 17.690 tamponi processati, di cui 9355 antigenici, il rapporto tra test effettuati e positivi è del 6,8%, questi i dati riportati nel bollettino dell'Unità di Crisi della Regione. Sono 192 i pazienti in terapia intensiva, 5 in più rispetto a ieri, mentre quelli ricoverati in altri reparti sono 2.773, con un calo di 74 unità rispetto il giorno precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.384, i nuovi guariti 2.478, i decessi 45 per un totale dall'inizio dell'emergenza di 8.088 morti. Il totale degli attualmente positivi in Piemonte è di 20.349. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)