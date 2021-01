Un giovane è stato trasportato in ospedale ad Alessandria con mezzi propri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini

Feriti in modo grave due ragazzi a Sale, in provincia di Alessandria, durante una sparatoria fra minorenni. Uno dei due è stato trasportato in ospedale ad Alessandria con mezzi propri. Entrambi, a quanto si apprende, sarebbero nomadi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.