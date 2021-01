Incendio a Torino, in fiamme un appartamento

I vigili del fuoco sono al lavoro a Torino per spegnere un incendio scoppiato questa mattina in un alloggio di via Guido Reni, nel quartiere di Mirafiori Nord. Da una prima ricostruzione le fiamme hanno avvolto un letto e gli arredi di una stanza e il rogo si è sviluppato in un unico ambiente. I proprietari si trovavano fuori casa.